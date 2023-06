Uiguren-Gebiet Xinjiang: Warum bohrt China hier 10.000 Meter tief in die Erdkruste?

Je nach Quelle soll zwischen 9472 und 11.100 Metern tief in die Erde gebohrt werden. Offiziell dienen die Bohrungen Forschungszwecken. Die Chinesen wollen mehr als zehn kontinentale Schichten durchdringen …

Die Arbeiten finden in der Taklimakan-Wüste statt, im Uigurischen autonomen Gebiet Xinjiang.

China dringt nicht nur ins All vor, wo das Land etwa ein «kilometerlanges Raumschiff» plant, sondern auch ins Erdinnere: Forschende der chinesischen Akademie für Ingenieurwesen haben am 30. Mai 2023 in der Taklimakan-Wüste mit der Bohrung eines mehr als zehn Kilometer tiefen Loches begonnen. Das teilte die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua mit.