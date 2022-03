Datenschutz : Warum Daten in der iCloud nicht sicher sind

Wer seine Daten in Apples iCloud speichert, sollte sich bewusst sein, dass sie vor fremden Blicken nicht geschützt sind: Apple behält den Master-Key – und gibt die Daten unter Umständen weiter.

Auf Apples Online-Speicherdienst iCloud legen mittlerweile über 100 Millionen Nutzer ihre E-Mails, Kontakte, Bilder, Termine etc. ab. Die sensiblen Daten werden allesamt verschlüsselt, damit Unbefugte keinen Zugriff erhalten. Wer befugt und unbefugt ist, bestimmt jedoch nicht der User.

User müssen zustimmen

Zugriff auf die gespeicherten iCloud-Daten haben nicht nur ausgesuchte Apple-Mitarbeiter, unter Umständen werden sie auch an Dritte weitergegeben. In den Allgemeinen Geschäftsbedingungen - die wohl von den wenigsten Usern gelesen werden - steht geschrieben: «Sie erklären sich damit einverstanden, dass Apple, ohne Ihnen gegenüber zu haften, auf Ihre Kontoinformationen und Ihre Inhalte zugreifen, diese nutzen, aufbewahren und/oder an Strafverfolgungsbehörden, andere Behörden und/oder sonstige Dritten weitergeben darf.» Nur wer sich damit einverstanden gibt, kann den Dienst nutzen.