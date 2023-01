Wirtschaftskrise: Warum der aktuelle Lippenstift-Boom nichts Gutes bedeutet

In Krisenzeiten schnellen die Verkaufszahlen von Lippenstift in die Höhe – Experten bezeichnen das Phänomen als Lipstick Index.

Beauty- und Pflegeprodukte sind mir das Geld immer wert. Ab und an in eine Bar, ein Restaurant oder einen Club zu gehen, muss drin sein. Mein täglicher Coffee2Go ist mir heilig. In die Ferien fahre ich auch, wenn ich nur wenig Geld auf der Seite habe. Shoppen, etwa hin und wieder ein Kleidungsstück. Etwas ganz anderes. Wenn ich sparen muss, kann ich auf alles verzichten.

Das ist der Lipstick Index

Neu ist er da aber nicht. Schon in der Großen Depression, der schweren Wirtschaftskrise in den USA Anfang der 1930er-Jahre, setzten mehr Frauen auf Lippenstift. Die Finanzkrise in den USA zwischen 2008 und 2009 zeigte ein ähnliches Bild. Sogar im Krieg und in Gefängnissen tragen Frauen Lippenstift – Männer kaufen in schweren Zeiten hingegen mehr Parfüm.