Virtuelle Währung: Warum der Krypto-«Wahn» in Luxemburg nicht durchstartet

Hat der Bitcoin-Wahn nachgelassen? Die Kryptowährungen sind im Jahr 2022 drastisch gefallen, was dazu geführt hat, dass angehende Investoren Tausende von Euro verloren haben. In Luxemburg scheinen jedoch nicht sehr viele Menschen von diesen «Konkursen» betroffen zu sein. Der Grund: Luxemburgs Einwohner investieren am wenigsten in Kryptowährungen und belegen damit den letzten Platz in der Europa-Rangliste.