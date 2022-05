Eis? Nein, danke! : Warum du trotz Hitze etwas Warmes trinken und essen solltest

Mit steigenden Temperaturen wird Kaffee mit Eiskaffee ersetzt und wir erfrischen uns mit der ein oder anderen Kugel Eis– doch das ist keine gute Idee. Zu welchen Lebensmitteln du stattdessen greifen solltest.

Heißes Essen an heißen Tagen? Ergibt total Sinn. Wir verraten, wieso.

Angegriffener Verdauungstrakt

Die TCM sieht den Magen als eine Art inneren Wärmespender oder als «Feuer», das alle Lebensfunktionen unterstützt. Eiskaltes Essen und Getränke können dieses laut TCM gefährden oder gar «löschen» – da sie den Magen reizen, was Durchfall, einen angegriffenen Verdauungstrakt und ein schwaches Immunsystem mit sich bringen kann. Das liegt an der raschen Magenentleerung, da kalte Getränke schneller vom Magen in den Darm überführt werden.