JIF-Forderungen: Warum Gleichberechtigung in Luxemburg noch immer Zukunftsmusik ist

Wie jedes Jahr findet auch an diesem Mittwoch, 8. März, eine Demonstration statt. Vincent Lescaut/L'essentiel

Der durchschnittliche Stundenlohn mag mittlerweile für Frauen in Luxemburg geringfügig höher liegen als bei Männern, doch zur Gleichberechtigung im Alltag fehlt noch einiges. Zum Internationalen Frauentag am heutigen 8. März erinnert die Luxemburger Frauenstreikplattform JIF («Journée internationale des femmes»), die feministisch orientierte Organisationen, die Parteien und Gewerkschaften zusammenbringt, an die Hauptforderungen.

Ein besserer Zugang zu Wohnraum

Das Wohnungsproblem ist in Luxemburg ein allgemeines, für Frauen sei es jedoch noch akuter, erklärt Anik Raskin, Geschäftsführerin des Conseil national des femmes du Luxembourg (CNFL), der Mitglied der JIF ist. Für Frauen, die Opfer häuslicher Gewalt sind, bestehe die Wahl oftmals darin, zum Täter zurückzukehren oder wohnungslos zu werden. «Sie sind hilflos und es ist schwierig, einen Vermieter zu finden». Die Wartelisten in Heimen seien lang, weil weniger Plätze zur Verfügung stünden, als es Frauen gebe, die Hilfe brauchen. Zudem seien die Heime nur eine Notlösung, bestenfalls hätten die Betroffenen schnell ein neues Zuhause. Die JIF will deshalb, dass ein Teil der Sozialwohnungen für Schutzbedürftige reserviert wird, darunter Frauen, die aus dem Frauenhaus kommen, oder Alleinerziehende.

Mehr Fokus auf Gewalt

Eine ganze Liste der JIF-Forderungen bezieht sich auf Gewalt gegen Frauen und Mädchen. «Uns fehlen Statistiken zu diesem Thema», beklagt Anik Raskin. Diese wären ihr zufolge jedoch hilfreich, um gegen häusliche Gewalt vorzugehen. Außerdem habe Luxemburg das Istanbul-Abkommen zur Prävention und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen zwar angenommen, doch: «Die Ratifizierung ist noch nicht abgeschlossen», so die Aktivistin. Außerdem habe es Lücken. «Psychische Gewalt wurde zum Beispiel nicht aufgenommen.»

Lebensunterhalt

Die JIF fordert mehr Transparenz bei der Lohngleichstellung und eine Aufwertung von Berufen, die als «‹weiblich› gelten und oft unterbewertet und unterbezahlt sind». Ein weiterer Punkt ist eine Änderung des Steuerklassensystems, «das Ehepaare auf Kosten von Alleinerziehenden finanziell begünstigt», wie JIF moniert. Jedes zehnte Kind in Luxemburg lebt mit nur einem Elternteil, in den meisten Fällen ist es die Mutter. Das Land belegt in Europa den vorletzten Platz, was das Armutsrisiko von Familien mit einem Elternteil betrifft.

Ähnliches gilt auf Seite der Renten: «Eine Frau bekommt im Schnitt 44 Prozent weniger Rente als ein Mann», stellt Anik Raskin fest. Ein Grund: Frauen arbeiten sechsmal häufiger Teilzeit als Männer. Die Plattform fordert eine Berechnungsmethode, die diese Unterschiede berücksichtigt. «Wenn wir uns Branche für Branche ansehen, gibt es noch einiges zu verbessern. Im Banken- und Versicherungssektor stellt man fest, dass es immer noch einen Lohnunterschied von 23 Prozent gibt.»

Vicent Lescaut

Mehr Gleichgewicht zwischen Familie, Arbeit und Sozialleben

Der Mutterschaftsurlaub beträgt in Luxemburg drei Monate nach der Geburt. Väter bekommen zehn Tage Vaterschaftsurlaub. Um mit dem Schema aufzuräumen, dass zwangsläufig die Frau zu Hause bleibt und der Mann wieder zur Arbeit geht, besteht JIF «auf gemeinsamer Elternschaft, um ein besseres Gleichgewicht zu erzielen.» Man müsse «einen ernsthaften Vaterschaftsurlaub gewähren, um die Mentalität zu ändern», sagt die Leiterin des CNFL.

Zudem fordert JIF ein volles Gehalt während des Mutterschaftsurlaubs und Maßnahmen für ein besseres Gleichgewicht zwischen Arbeits- und Lebenszeit – insbesondere um «die Hausarbeit, die noch weitgehend auf den Schultern der Frauen lastet, zu verteilen». Mittel sei eine Arbeitszeitverkürzung ohne Lohnkürzung.