Warum haben antike Statuen eigentlich so kleine Penisse?

Laut Oredsson gibt es zwei Erklärungen: Einerseits sind die Penisse schlaff, was sie kleiner wirken lässt. Andererseits «deutet alles daraufhin, dass kleine Penisse früher besser angesehen waren als große». (Im Bild: die Laokoon-Gruppe im Cortile della Pigna in Rom, 2009)

Diese Statue zeigt ein Bild von einem Mann, der aber untenrum nicht üppig bestückt ist. (Im Bild: griechische Statue in der Ausstellung «Ancient Greeks: Athletes, Warriors and Heroes» im australischen Nationalmuseum in Canberra, Dezember 2021).

Michelangelos berühmte David-Statue, deren Original in der Galleria dell’Accademia in Florenz steht, gilt bis heute als Sinnbild des perfekten, männlichen Körpers. Nur ein kleines Detail fällt da aus dem Rahmen: sein zumindest aus heutiger Sicht auffallend kleiner Penis. Mit diesem steht David aber nicht alleine da: Viele antike – insbesondere griechische – Skulpturen sind unten herum wenig gut bestückt.

Den Grund dafür liefert Ellen Oredsson vom britischen Nationalarchiv auf ihrem Blog «How to talk about art history». Dort beantwortet die Kunsthistorikerin die Fragen ihrer Leserinnen und Leser zu ihrem Spezialgebiet – auch die nach den kleinen Penissen bei antiken Statuen. Laut der Expertin gibt es zwei gleichwertige Erklärungen: Einerseits sind die in Marmor gemeißelten Penisse schlaff, was sie kleiner wirken lässt. Andererseits «deutet alles daraufhin, dass kleine Penisse früher besser angesehen waren als große».