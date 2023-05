Welthändehygienetag: Warum Händewaschen nach wie vor unverzichtbar ist

LUXEMBURG – Die WHO möchte mit dem jährlichen Event auf die Bedeutung der Handhygiene in Krankenhäusern und anderen Gesundheitseinrichtungen aufmerksam machen.

Bis zu 80 Prozent aller Infektionskrankheiten werden laut WHO über die Hände übertragen. DR

Von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ins Leben gerufen, findet der internationale Tag der Handhygiene jährlich am 5. Mai statt. Wieso die Wahl genau auf dieses Datum fiel, ist von symbolischer Bedeutung: die beiden Fünfen sollen je fünf Finger darstellen. Gerade in der Pandemie häuften sich Informationen rund um die korrekte Handhygiene. Deren Bedeutsamkeit dürfte jedem bekannt sein.

Auch Luxemburg beteiligt sich an der Aktion und das Gesundheitsministerium stellt bei der Gelegenheit fest: «Diese wichtigen Reflexe sollten zu einer Gewohnheit werden. Sie sollten von den Eltern an die Kinder weitergegeben werden.» In einer Pressemitteilung wird sogar darauf hingewiesen, dass man sich die Hände mit Wasser und Seife waschen sollte. Das gilt für verschiedene Situationen in unserem Alltag: «Vor dem Essen, nach dem Toilettengang, nach dem Naseputzen, nach dem Kontakt mit einem Tier.»

Das richtige Maß sei entscheidend: Bis zu 80 Prozent aller Infektionskrankheiten werden laut WHO über die Hände übertragen. Das regelmäßiges Reinigen der Hände ist auch deshalb so wichtig, da wir uns durchschnittlich bis zu fünf Mal stündlich ins Gesicht fassen. Dadurch haben die Bakterien direkt die Möglichkeit, in unsere Schleimhäute einzudringen. Falsches oder zu häufiges Händewaschen kann allerdings auch schaden. Vor allem, wenn sehr warmes Wasser oder reizende Reinigungsmittel zum Einsatz kommen.

Händewaschen ist daher nicht nur in Zeiten einer Pandemie oder Grippewelle wichtig, sondern jeden Tag und zu jeder Jahreszeit relevant.

Wie oft wäschst Du Dir die Hände? Sehr oft, vielleicht sogar zu oft. Normales Maß würde ich mal behaupten. Zu selten, upps. Nie.