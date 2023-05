Anfrage im Parlament: Warum ist der Luxemburger Reisepass nur fünf Jahre gültig?

In Luxemburg müssen Reisepässe nach nur fünf Jahren bereits wieder erneuert werden. Unsere Nachbarländer Frankreich und Deutschland hingegen lassen ihren Bürgern (ab 24 Jahren) dafür zehn Jahre Zeit, während volljährige Belgier nach sieben Jahre wieder aufs Amt müssen. Bei der CSV-Abgeordneten Nancy Arendt warf dies Fragen auf. Sie wandte sich daraufhin an Außenminister Jean Asselborn (LSAP) und bat ihn um eine Stellungnahme.

In seiner Antwort erklärte dieser, dass die relativ kurze Gültigkeitsdauer des luxemburgischen Reisepasses – seit 2015 in einer großherzoglichen Verordnung festgelegt – schlicht technisch bedingt sei: «Die maximale Gültigkeit (von fünf Jahren, Anm.d.R.) ist der Tatsache geschuldet, dass die Funktionsfähigkeit der im Pass integrierten Mikrochips nur fünf Jahre garantiert ist». Dies sei in der damaligen öffentlichen Ausschreibung so vorgesehen gewesen, so Asselborn.