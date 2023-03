Luxemburg: Paulette Lenert beklagt «verpasste Chancen» in Sachen Krebsvorsorge

Die Zahl der Krebsvorsorgeuntersuchungen ging während der Pandemie zurück. AFP

Kommendes Wochenende findet der «Relais pour la vie» auch wieder in gewohnter Form statt. Der Staffellauf soll die Krebsforschung unterstützen und die 3000 jährlich diagnostizierten Krebserkrankungen in Erinnerung rufen. Jedes Jahr sterben etwa 1000 Menschen an dessen Folgen. Damit sind Tumorerkrankungen die häufigste Todesursache in Luxemburg, unmittelbar vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Dennoch wurden in den vergangenen Jahren weniger Krebserkrankungen festgestellt. Trotz verstärkter Prävention und einer längeren Lebenserwartung für Erkrankte konnte Gesundheitsministerin Paulette Lenert (DP) diese Tatsache am Freitag in einer parlamentarischen Antwort an den sozialistischen Abgeordneten Mars Di Bartolomeo (LSAP) nur beklagen. Verantwortlich dafür seien die Pandemie und die Mobilisierung von Pflegekräften und Ressourcen im Gesundheitswesen zur Bekämpfung der pandemischen Krise. Allerdings sind die von der Gesundheitsministerin unter Berufung auf den OECD-Bericht ermittelten Prozentsätze eindeutig.

10 Prozent unerkannte bösartige Tumore

Im Jahr 2020 gingen die Brustkrebsvorsorgeuntersuchungen im Vergleich zu 2019 um 7 Prozent und die Gebärmutterhalskrebsvorsorge um 6 Prozent zurück, was vor allem auf den erste Lockdown zurückzuführen ist. Die Screeningprogramme für Brust- und Darmkrebs standen still, wodurch es zu Verzögerungen bei der Erkennung kam.