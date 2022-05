Luxemburg: «Warum nicht Tempo 30 in Ortschaften einführen?»

In Deutschland nimmt die Debatte um ein Tempolimit auf Autobahnen Fahrt auf. Gleichzeitig erwägt Frankreich für kleine Geschwindigkeitsüberschreitungen keine Punkte mehr abzuziehen. Innerhalb von 48 Stunden wurden in zwei Grenzländern zwei scheinbar widersprüchliche Regelentwicklungen diskutiert. Ein Beispiel für eine mangelnde Kohärenz der Verkehrssicherheitspolitik in der EU, beklagt Paul Hammelmann, Vorsitzender der Verkehrssicherheitsbehörde in Luxemburg, der nicht an einer europäischen Vereinheitlichung in diesem Bereich verzweifelt.