Auslandauftritt in China : Warum pfiff Kim Jong-un seine Girl-Band zurück?

Nachdem der erste Auslandsauftritt von Moranbong gestrichen wurde, brodelt es in der virtuellen Gerüchteküche. Die chinesische Zensurbehörde soll aktiv sein.

Kurz vor ihrem ersten Auslandsauftritt in China ist die von Nordkoreas Diktator Kim Jong-un gegründete Frauen-Pop-Band Moranbong am Samstag abrupt wieder abgereist. Der Gig wurde nach Angaben der Konzerthalle nur wenige Stunden vor Türöffnung «gestrichen». Augenblicklich häuften sich Spekulationen, weshalb die Girl-Band nicht auftreten durfte.

Bereits vor den drei Konzerten, die alle am Samstag hätten stattfinden sollen, wurde im chinesischen Netz heftig über die Band getratscht, wie ein Nordkorea-Experte gegenüber der Associated Press meinte. So wurde etwa wild spekuliert, ob Kim Jong-un die Bandmitglieder alle persönlich ausgewählt hätte und ob er eine Beziehung zu einer der Frauen unterhalte.

Zensurbehörde soll aktiv sein

Wie die News-Plattform «Mashable» nun berichtet, könnten genau diese Gerüchte den Grund für die plötzliche Abreise der Band sein. Denn die chinesische Zensurbehörde soll derzeit sehr aktiv in der Sache sein. Wer auf dem chinesischen Twitter-Pendant Weibo nach «Moranbong Band» sucht, erhält keine sichtbaren Treffer. Band-Filmchen wurden auf der chinesischen Streaming-Plattform Youku gelöscht.

Auf Freeweibo.com, eine Seite, die zensierte Weibo-Posts sammelt, werden verschiedene gelöschte Kurznachrichten aufgelistet, die bei den nordkoreanischen Behörden für Verärgerung sorgen könnten. So etwa eine Nachricht, in der ein chinesischer Nutzer die unbegründete Absage des Konzerts «kindisch» und das Regime «unberechenbar» nannte. Aber auch neutrale Posts werden plötzlich nicht mehr dargestellt. Die offizielle Absage, die der Veranstalter veröffentlichte, wurde ebenfalls gelöscht. Posts von Nutzern, die die Absage teilten und dazu Spekulationen verfassten, wurden ebenfalls aus dem Netz genommen.

Andere Spekulanten glauben, dass die nordkoreanische Seite empört über Presseberichte über die Band gewesen sein könnte. Auch könnte es Meinungsverschiedenheiten über das Arrangement beim Auftritt selbst gegeben haben.

Fest steht, dass die chinesische Zensurbehörde in der Vergangenheit heikle Beiträge über den nordkoreanischen Machthaber aus dem Netz nahm. Im Oktober wurden beispielsweise Beiträge, die die korpulente Statur des Führers thematisierten, rigoros geblockt. Treffer auf Baidu, Chinas populärste Suchmaschine, nach Kim Jong-uns wenig schmeichelhafter Spitzname «Fat Kim the third» wurden ebenfalls blockiert.

Gerüchteküche brodelt wieder

Spekulationen um die Band sind kein neues Phänomen. Besonders das Erscheinen von Bandmitglied Hyon Song Wol in Peking sorgte bereits 2014 für Pressewirbel. Vor zwei Jahren gab es wilde Gerüchte, dass sie und andere angeblich hingerichtet worden sein sollen, weil sie Sexvideos von sich aufgenommen und verkauft hätten. Aber 2014 trat Hyon Song Wol plötzlich wieder mit der Band auf.

Bei der Ankunft in Peking beantwortete sie keine Journalistenfragen zu den Gerüchten und lächelte nur, bevor sie im Aufzug ihres Luxushotels verschwand.

Wackelnde Beziehungen

Die Konzertreise galt eigentlich als Zeichen für ein Tauwetter in den lange frostigen Beziehungen zwischen China und Nordkorea. Die berühmte Frauentruppe sollte am Abend vor geladenen Gästen im eiförmigen Zentrum für darstellende Künste (NCPA) in der chinesischen Hauptstadt auftreten. Wie die japanische Nachrichtenagentur Kyodo berichtete, verließen Mitglieder der Band am Mittag aber ihr Hotel und fuhren zum Flughafen. Nordkoreas Botschafter in China, Ji Jae Rong, habe sie beim Abflug nach Pyongyang verabschiedet.

Die drei Konzerte in Peking waren als Geste des guten Willens gedacht. Welche diplomatischen Konsequenzen der Eklat in den delikaten Beziehungen zwischen China und Nordkorea hat, war unklar. Das Verhältnis ist wegen Nordkoreas Atomwaffenprogramm und den Provokationen von Militärführer Kim Jong-un seit Jahren angespannt.

Propaganda mit kurzen Röcken

Die Bandmitglieder haben Offiziersrang, reisen in Uniform, aber treten meist in engen Kleidern, kurzen Röcken und hochhackigen Schuhen auf. Zu Repertoire der Musikerinnen gehören nicht nur patriotische Hymnen oder Militärlieder. Auch spielen sie Frank Sinatras «My Way» oder die Musik des Boxerfilms «Rocky» mit Sylvester Stallone. Mit Hüftschwung und kurzen Tanzeinlagen spielen die Musikerinnen schmissige Lieder auf der Bühne, während bei ihren Auftritten in Nordkorea auf der Leinwand dahinter oft Propagandafilme laufen: Rakete steigen in den Himmel, Panzer rollen oder Truppen marschieren im Stechschritt.

Ihr Debüt hatte die Band 2012. Es heißt, dass auch Kim Jong-uns Frau Ri Sol Ju einst mitgesungen habe und heute als Förderin der Band gelte. Häufig sind der Diktator und seine Frau bei den Konzerten zu sehen. Die Mischung aus Klassik und Pop mit E-Gitarre, Schlagzeug und Geige gilt als Nordkoreas Antwort auf den populären K-Pop Südkoreas.