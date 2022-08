Tiktok-Trend «Vabbing»: Warum sich Frauen jetzt mit Vaginalsekret parfümieren

Finger in die Vagina, Flüssigkeit aufsammeln. Dann das Sekret hinter die Ohren, auf den Hals, Dekolleté und Handgelenke als Parfümersatz tupfen. So geht Vabbing.

Auf Tikok probieren das gerade viele junge Frauen aus, zum Beispiel die Userin @jewlieah. In mehreren Videos erzählt sie von ihren Vabbing-Versuchen – und sie ist überzeugt von deren Wirkung. In einem Fitnessstudio sei ihr ein Mann besonders nah gekommen und hätte sie nach ihrer Nummer gefragt. Das Video ging viral.

Medizinsches Fachpersonal schlägt Alarm

«Vabbing» kann Gesundheit anderer gefährden

Die Gynäkologin Jennifer Gunter warnt zudem auf Twitter vor dem Trend, wenn Frauen Hepatitis B haben, da die Keime lange Zeit auf der Hautoberfläche überleben und andere infizieren können. «Fast alles andere, was sexuell übertragen wird, wird nur sexuell übertragen, weil diese Organismen in ganz bestimmten Öko-Nischen in Ihrem Körper leben», sagt sie. So oder so: Hygienischer ist es sicher, auf diesen Trend zu verzichten.