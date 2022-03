Coronavirus in Luxemburg : Warum stecken sich einige trotz Kontakt nicht an?

LUXEMBURG - Obwohl sie dem Virus ausgesetzt sind, stecken sich manche Menschen nicht mit Corona an. Pures Glück? Dr. Nguyen stellt für «L'essentiel» einige Hypothesen auf.

Obwohl Corona seit fast zwei Jahren fester Bestandteil unseres Lebens ist, gibt es weiterhin viele Menschen, die sich noch nicht mit dem Virus infiziert haben. Einige hatten sogar das Glück, sich nicht anzustecken, obwohl sie mit einem Corona-Positiven zusammenlebten. Aber warum ist das so? Angesichts der hohen Ansteckungsrate der Omikron-Variante wird diese Frage immer häufiger gestellt. Dr. Trung Nguyen, Virologe am Nationalen Gesundheitslabor (LNS), gibt uns einige Antworten auf diese Frage.

1. Die Nähe

Der Raum an sich spielt bereits eine Rolle: Ob man in einer Wohnung oder einem Haus lebt, kann einen Unterschied machen. «Wenn man mit einem infizierten Angehörigen auf engem Raum lebt, ist die Viruskonzentration höher, aber vor allem gibt es weniger Möglichkeiten, sich zu isolieren, und damit steigt das Risiko einer Ansteckung», erklärt der Arzt. Umgekehrt schütze ein größerer Raum besser vor einer Übertragung.

2. Individuelle Maßnahmen

Weiter sei zu unterscheiden zwischen Menschen, die von sich aus isolierter leben und jenen, die viel unter Leute gehen. Wichtig seien aber vor allem die Vorsichtsmaßnahmen, an die sich jeder Einzelne hält. «Diejenigen, die sich öfter die Hände waschen, die Räume lüften und Gegenstände desinfizieren», sind weniger gefährdet, wie der Arzt erklärt. Diese Maßnahmen sollten also keinesfalls vernachlässigt werden. «Seitdem es den Impfstoff gibt, haben die Menschen weniger Angst vor der Krankheit und banalisieren die Barrieregesten ein wenig», räumt der Virologe ein. Dies sei auch einer der Gründe für die schnelle Übertragung von Omikron.

3. Gute genetische Veranlagung

Eine andere Erklärung könnte in der Immunität liegen, also in Faktoren, die von Geburt an gegeben sind. Wenn man beispielsweise mit dem Virus in Kontakt kommt, kann es nach zehn Tagen bis drei Wochen zu einer Reaktion des Körpers kommen. Beim zweiten Mal bildet der Körper Antikörper und entwickelt eine Immunantwort, die auch durch einen Impfstoff unterstützt werden kann.