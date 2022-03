Wetter im Großherzogtum : Warum stürmt es so oft in Luxemburg?

LUXEMBURG – Im Gegensatz zu den starken Regenfällen und Überschwemmungen im Sommer sind Winterstürme «ein normales Phänomen», so MeteoLux.

19.02 - Orkan Zeynep hat in Luxemburg einige Schäden hinterlassen. Bei Eischen musste die Straße von Bäumen befreit werden.

Windböen Anfang Februar, dann Zeynep am vergangenen Freitag und schließlich Sturm Franklin am Montag: Seit einiger Zeit weht ein Sturm nach dem anderen durch Luxemburg. Während einige Schnee erwarteten, ist der Winter eher von starken Windböen und Regenfällen geprägt. Ob das ein Zeichen für einen langfristigen Wetterwandel sein soll? Lucas Mathias, Meteorologe bei MeteoLux, sieht das nicht so: «Solche Ereignisse sind in dieser Jahreszeit völlig normal. Die Sturmsaison dauert nämlich vom Spätherbst bis zum Winter», erklärt er. Im Jahr 1990 habe es in Luxemburg sogar noch stärkere Stürme gegeben.

Auch wenn die in den letzten Tagen beobachteten Windböen durchaus beeindruckend waren, bleibe die Intensität der jüngsten Stürme in Luxemburg relativ gering. «In der vergangenen Nacht wurden Windgeschwindigkeiten von 91 Stundenkilometern gemessen. Es handelt sich nicht um ein extremes Phänomen. Natürlich hängt es immer von der Region ab. In England wurden Böen von bis zu 200 Stundenkilometern gemessen...», erklärt Mathias.

«Zahlreiche Faktoren»

Es stellt sich natürlich die Frage, ob das wiederholte Auftreten dieser Phänomene mit dem Klimawandel zusammenhängt. Auch hier bleibt Mathias mit seiner Interpretation vorsichtig. «Bei Stürmen spielen zahlreiche Faktoren eine Rolle. In Wirklichkeit ist es sehr schwierig, die Folgen der Klimaerwärmung zu messen. Werden sie häufiger oder seltener auftreten und stärker werden? Wird sich ihre Struktur verändern? Diese Fragen sind schwer zu beantworten», sagt der Meteorologe.

Für ihn ist der Vergleich mit den Überschwemmungen, die Luxemburg und die Nachbarländer im Sommer 2021 getroffen haben, nicht angebracht. Diese extremen Phänomene, die der globalen Erwärmung zugeschrieben werden, würden in Zusammenhang mit «Thermodynamik und Feuchtigkeit» stehen. Im Klartext: Die starken Regenfälle die zu dieser Jahreszeit beobachtet werden, seien ganz oder teilweise durch den Temperaturanstieg zu erklären.

Kein Indiz für den Frühling

Warum also so viele Stürme in so kurzer Zeit? «Zunächst einmal ist es wichtig, daran zu erinnern, dass Stürme immer vom Meer ausgehen. Es ist nichts Ungewöhnliches, dass Stürme über einen Zeitraum von ein oder zwei Wochen aufeinander folgen. Bei uns ist dies sogar häufig der Fall. In den letzten Jahren gab es nicht viele davon, das ist auch eine Frage des Zufalls», so Mathias.

Die milden Temperaturen und die selteneren Schneetage seien dagegen bemerkenswerte Entwicklungen. Bis zu einer möglichen Rückkehr des Schnees bis zum Ende des Winters dürften Wind und Regen in Luxemburg anhalten. Unruhiges Wetter «jedoch ohne Sturm» sei für die kommenden Tagen erwartet, bevor es am Wochenende und nächste Woche wieder trockener wird.

Wie das Wetter im Frühling oder Sommer sein wird? Diesbezüglich ist sich Mathias sicher: Die jüngsten Wetterereignisse würden keine Vorhersagen zulassen. Im vergangenen Jahr hatten mehrere Experten einen «heißen und trockenen» Frühsommer vorhergesagt. Doch dann kam es zu verheerenden Überschwemmungen.