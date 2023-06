Tragisches Bootsunglück: Warum trafen sich die Spione ausgerechnet auf dem Lago Maggiore?

Auf der Rückfahrt am Abend zieht dann auf der Höhe von Lisanza in der Provinz Varese ein Gewitter auf, das so heftig ist, dass ihr Boot kentert. Die Frau des Kapitäns sowie zwei italienische und ein israelischer Agent kommen ums Leben.

Was ist besonders an der Isola dei Pescatori?

Welche war wohl die geheime Mission der Agenten?

Corriere della Sera spekuliert, dass es sich bei der Mission um «einen ewigen Wettstreit» Russlands mit dem Iran um die technischen Komponenten und die Ausrüstung für nukleare und militärische Projekte handeln könnte. «Die hohe Dichte an kleinen, mittleren und großen Unternehmen in verschiedenen strategischen Sektoren in der Provinz Varese passt zu diesem Szenario», schreibt Corriere.

Was macht das Gebiet für Russen so interessant?

In den letzten Jahren wurden an der Küste zwischen Stresa und Verbania am anderen Ufer des Maggiore-Sees zahlreiche neue Luxushotels gebaut, in der Gegend entstanden majestätische Parks, die laut Corriere wohl «für Elite-Kunden angelegt wurden». Zuletzt seien in der Region des Öfteren «Putinisten, Spione, Ehefrauen und Mätressen von Tycoons» anzutreffen, die sich zwischen den Ufern des Sees bewegten. Die Immobiliengeschäfte würden sie in Italien führen, die Bankgeschäfte in der Schweiz.