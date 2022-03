Unglück oder Unfug? : Warum uns Freitag der 13. Pech bringt

Die Abergläubigen zittern heute: Freitag der 13. steht an. Doch warum glauben Leute, dass dieser Tag eine besondere Bedeutung hat?

Was ist der Ursprung für das doppelte Unglücks-Omen?

Schon in der Bibel ist der Freitag negativ besetzt. Adam und Eva sollen an diesem Wochentag in den verbotenen Apfel gebissen und so die Sünde in die Welt gebracht haben. Jesus wurde am Karfreitag gekreuzigt. Auch der Aberglauben um die unheilbringende Dreizehn - einst «Dutzend des Teufels» genannt - lässt sich aus der christlichen Tradition ableiten. Beim letzten Abendmahl mit Jesus saßen 13 Menschen am Tisch - der 13. war der Verräter Judas. Der Ruf der Kombination aus Tag und Zahl als besonderer Unheilsbringer ist aber wohl erst in den 50er Jahren aufgetaucht.