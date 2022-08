Luxemburg: Warum unser Rekord-Sommer für Photovoltaikanlagen suboptimal ist

Am Donnerstag hat das Energieministerium einen Rekord bei der Produktion von Solarstrom vermeldet. Innerhalb eines Jahres haben sich erzeugten Gigawattstunden demnach fast verdoppelt . Genannte Gründe waren deutlich mehr effiziente Photovoltaikmodule und die vielen Sonnenstunden in diesem Sommer. Licht ist nämlich essenziel für die Funktionsweise der Anlagen. Vermutlich hätte der Rekord noch höher ausfallen können, wären nicht noch die hohen Temperaturen gewesen.

«Diese beeinträchtigen die Anlagen», erklärt Fenn Faber, Geschäftsführer der Luxemburger Klima-Agence. Optimal arbeiten die Paneele nach Angaben des Energieunternehmens Creos bis zu einer Temperatur von 25 Grad. Danach verlören sie pro weiterem Grad bis zu 0,45 Prozent an Leistung. «Bei Umgebungstemperaturen von 35 Grad können Solarzellen eine Oberflächentemperatur von 80 Grad erreichen und bis zu 30 Prozent ihres Wirkungsgrades verlieren», heißt es auf dem Creos-Newsblog .

Einfache Mittel für weniger Verlust

«Wir hatten wirklich einen sehr heißen Sommer und mit dem Klimawandel werden Hitzewellen wiederkehren», erklärt Fenn Faber. Grund zur Sorge um die heimische Photovoltaik-Anlage bestehe jedoch nicht. «Die Produktion der Paneele ist auch an heißen Tagen noch völlig akzeptabel». Durch den wesentlichen Faktor Licht bleibe die Energieproduktion im Sommer am höchsten. «Vor allem im Juni», so Faber, «die Sonne geht früh auf und spät unter.»