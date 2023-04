Luxemburg: Warum wollen so wenig Zugezogene ihre Wählerstimme abgeben?

Bis zum 17. April, also noch zwei Wochen, besteht noch die Möglichkeit, sich in die Listen eintragen zu lassen.

Zum 30. März hatten sich 16,1 Prozent der ansässigen Ausländer für die Kommunalwahlen im Juni als Wähler registrieren lassen. Dies entspricht 9139 Neuanmeldungen in einem Monat, gegenüber 2206 im Februar und 1337 im Januar und bereits mehr Registrierungen als bei den Wahlen im Jahr 2017 (41.336 gegenüber 34.638). Laut weiteren Zahlen des Integrationsministeriums mit 16,1 Prozent, weiterhin eine niedrige Registrierungsquote . Bis zum 17. April, also noch zwei Wochen, besteht noch die Möglichkeit, sich in die Listen eintragen zu lassen. Alle Informationen sind auf jepeuxvoter.lu zu finden.

Das «Centre d'étude et de formation interculturelles et sociales» (Cefis) verfolgt die Situation genau: «Wir beobachten einen Höhepunkt zwei bis drei Tage vor dem Stichtag. Allerdings fällt besagter 17. April auf ein Ferienende, einen Montag. Dies könnte sich negativ auf den Spitzenwert auswirken», sagt Nenad Dubajic, Studienbeauftragter bei Cefis.

«Die Ausländer wissen nicht so viel über die Landespolitik»

Doch warum wählen so wenig in Luxemburg ansässige Ausländer? «Es besteht ein mangelndes Interesse an der Politik. Das gilt aber auch für die Luxemburger. Ein globales Problem in den westlichen Ländern», fügt Nenad Dubajic hinzu. Ein zweiter Grund liege eher auf lokaler Ebene. Die Ausländer wüssten nicht viel über die Landespolitik. Daher seien sie unsicher, wen sie wählen sollen.