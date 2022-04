Mutmaßliche Gräueltaten von Butscha : «Warum wurden Zivilisten zu Tode gefoltert? Warum haben sie das getan?»

Wolodomir Selenski befürchtet nach dem mutmaßlichen Massaker in der Stadt Butscha, dass sich in anderen von Russland kontrollierten Gebieten noch Schrecklicheres abspielen könnte.

Der ukrainische Präsident Wolodomir Selenski befürchtet, dass sich noch «schrecklichere Dinge auftun könnten» als das, was bisher über die Verbrechen in der Stadt Butscha bekannt geworden ist. Andere Regionen des Landes stünden noch unter russischer Kontrolle. Dort könnten «noch mehr Tote und Misshandlungen» bekannt werden, sagte Selenski in einer Videobotschaft am Sonntagabend.