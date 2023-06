Luxemburg: Was ausländische Kandidaten zur Politik bringt

Im Großherzogtum stehen die Kommunalwahlen vor der Tür. Nicht nur gebürtige Luxemburger haben sich aufstellen lassen. «Es ist wichtig, dass Ausländer stärker vertreten sind, wo doch die Hälfte der Einwohner des Landes und sogar drei Viertel der Einwohner von Luxemburg-Stadt Ausländer sind», erklärt Tatevik Manukyan. Die Armenierin steht in der Hauptstadt auf der Liste der Fokus-Partei. Ihr erklärtes Ziel ist, sich für die Gemeinde, die «wir teilen und die wir alle lieben, Einheimische wie Ausländer» zu engagieren.

Auch der Déi-Gréng-Kanditat Nicolas Lori hat seine Wurzeln nicht hierzulande, sondern in Frankreich. In Luxemburg sei er im Alter von 40 Jahren allerdings zum ersten Mal politisch tätig geworden, sagt er. Seine Mitgliedschaft bei den Düdelinger Grünen sei eine logische Folge, wie er erklärt, da er «bereits in einer Gruppe aktiv war, die sich für den ökologischen Übergang einsetzte». Auf seiner politischen Agenda sei der Radverkehr eine der obersten Prioritäten. Dass er die luxemburgische Sprache nur dürftig beherrsche, erschwere ihm zwar den Wahlkampf, doch er könne sich beim politischen Diskurs mit Anwohnern auf Hilfe seitens seiner Parteikollegen stützen.