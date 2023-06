Ukraine-Krieg: Was bedeutet der Dammbruch für die ukrainische Gegenoffensive? 

Auf diesem Abschnitt der 1500 Kilometer langen Front ist die Luft vorerst draußen – zumal schweres Gerät und Panzer auf geflutetem Boden «für mindestens einen Monat» nicht eingesetzt werden könnten, so Maciej Matysiak, ehemaliger stellvertretender Leiter der polnischen militärischen Spionageabwehr. «Dies schafft eine sehr gute Verteidigungsposition für die Russen, die mit ukrainischen Offensivaktivitäten rechnen», zitiert ihn Reuters. «Bedenkt man, dass sich Russland in der strategischen Defensive und die Ukraine in der strategischen Offensive befinden, ist das kurzfristig auf jeden Fall ein Vorteil für Russland», sagt auch Ben Barry vom International Institute for Strategic Studies.