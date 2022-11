Wilde Theorie: Was deine Beautyprodukte mit Muttermilch zu tun haben

Im 16. Jahrhundert brachten spanische Konquistadoren die Vanilleschote aus Mexiko nach Europa. Seitdem hat sie eine ziemliche Erfolgsgeschichte hingelegt und belegt bei den beliebtesten Eis-Sorten, Keks-Geschmacksrichtungen und Düften in Beautyprodukten und Parfüms Spitzenplätze. Wie kommt es eigentlich, dass so viele Menschen Vanille lieben? Da gibt es eine wilde Theorie.

Nah an der Muttermilch

Die Präferenz zum Süßen haben schon Babys, die noch Muttermilch trinken. Das Lebenselixier hat eine süßliche Note, die an Vanille erinnern soll. Im Unterbewusstsein prägen sich Geruch und Geschmack ein und vermitteln später ein Gefühl von Geborgenheit. Das haben wir uns übrigens nicht einfach ausgedacht: Dr. Rachel Herz, kognitive Psychologin, Neurowissenschaftlerin und Expertin auf dem Duft-Gebiet, verrät dem US-amerikanischen Online-Magazin «Allure»: «Weil in Muttermilch starke Vanille-Noten enthalten sind, verbinden wir den Duft mit Kuscheln, Wärme, Nahrung etc.»

Vanille-Wissen zum Angeben

Wundert es da noch, dass in Unmengen an Lotionen, Cremes und Parfüms Vanille verwendet wird? Heute nicht mehr ganz so offensichtlich und eintönig wie noch vor wenigen Jahrzehnten, dafür durchdachter, vielschichtiger und weniger an ein Dessert erinnernd.