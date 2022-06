Veranstaltung in Luxemburg : «Was den Manga ausmacht, ist seine Energie»

LUXEMBURG-STADT – Bei der «Anime Focal Expo» ist die Luxexpo an diesem Wocheende fest in der Hand von Animes und Mangas.

«Als Kind kannte ich die Animes aus dem Club Dorothée früher als meine Klassenkameraden, da diese Zeichentrickfilme in Japan in der Regel fünf Jahre früher erschienen sind», sagt Ikuko Ikeda, eine großherzogliche Einwohnerin mit japanischer Abstammung. Die Illustratorin und Mangaka (Manga-Autorin) wird dieses Wochenende in der Luxexpo an der «Anime Focal Expo Luxembourg» teilnehmen, der ersten großen Messe, die speziell Mangas und Animes gewidmet ist.