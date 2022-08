Dollar-Parität: Was der schwache Euro für Luxemburg bedeutet

Die Abwertung einer Währung gegenüber einer anderen habe immer zwei Auswirkungen, erklärt erklärt Max Rosen, Wirtschaftswissenschaftler bei der Handelskammer. «Positive und negative». So aktuell beim Euro und Dollar. Am vergangenen Montag erreichte die europäische Währung mit 0,9901 US-Dollar ihren tiefsten Stand seit 20 Jahren. «Das hat eher mit der Schwäche des Euro zu tun als mit einer Verteuerung des Dollars», so der Experte. Zumal der Euro gegenüber allen wichtigen Währungen an Wert verliere. «Eine Ausnahme ist der japanischen Yen», sagt Rosen. Finanzministerin Yuriko Backes (DP) nannte am Dienstag in Beantwortung einer parlamentarischen Frage des Abgeordneten Mars Di Bartolomeo (LSAP) «die auseinanderdriftende Geldpolitik in den USA und in Europa» als Grund für die Angleichung der beiden Währungen.