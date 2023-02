Luxemburg: Was droht den Beteiligten einer Autobahn-Schlägerei?

Alleine die Tatsache ohne Grund auf der Autobahn stehen zu bleiben, bzw. dabei auch noch auszusteigen, sei extrem gefährlich, betont die Police Grand-Ducale am Mittwoch. Am Vortag hatten zwei Männer auf der Autobahn 3 eine Schlägerei ausgetragen. «Sollte es dennoch zu einem Zwischenfall kommen, dem es dem Fahrer nicht mehr ermöglicht, seine Fahrt fortzusetzen, dann sollte dieser sein Fahrzeug, sich selbst und andere beteiligte Personen so schnell wie möglich in Sicherheit bringen.»