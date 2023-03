Monarchie-Experte erklärt : Was erwartet den kleinen Prinzen in seinem royalen Leben?

Das Thronfolgerpaar hat nach Charles nun sein zweites Kind empfangen. Cour grand-ducale/AFP

«Das sind ganz schön viele Jungs», scherzt Stéphane Bern, gutgelaunt über die Ankündigung der Geburt des zweitgeborenen Kindes des Luxemburger Thronfolgerpaares Guillaume und Stéphanie. Am gestrigen Montag erblickte Prinz François kurz nach 10 Uhr das Licht der Welt. «Das ist eine wunderbare Nachricht», freut sich der Monarchie-Experte, ein enger Freund der Großherzogin Maria Teresa.

Für L'essentiel gibt der französisch-luxemburgische Moderator Einblick in die mögliche Rolle des Neugeborenen in der Zukunft. Die erste Erkenntnis: François hat nur geringe Chancen, Großherzog zu werden. Als Dritter in der Thronfolge wird er in gewisser Weise «der Stellvertreter seines Bruders» Charles sein. Wie auch Prinz Harry, der Herzog von Sussex. In seiner Biografie «Spare» beschreibt Prinz Harry seine Frustration darüber, im Schatten seines Bruders William zu leben.

«Der Älteste wird Großherzog. Das liegt in der natürlichen Ordnung der Dinge» Stéphane Bern, Monarchie-Experte

Im Gegensatz zum Haus Windsor dürfte Luxemburg jedoch von Rivalitäten und brüderlichen Kriegen verschont bleiben, die die britische Monarchie seit mehr als einem Jahrhundert antreiben. «Die großherzogliche Familie hält zusammen. Alle verstehen sich gut», so Stéphane Bern. Vor allem aber gebe es eine ungeschriebene Regel von Maria Teresa und Henri: Die Geschwister des Thronfolgers müssen nämlich alle einem Job nachgehen.

So wie Prinz Felix, der automatisch auf den vierten Platz in der Thronfolge zurückfällt. Das diene der Unabhängigkeit. So würde nämlich niemand auf staatliche Vergütung hoffen. Dennoch wird der Prinz neben seiner Tätigkeit in Vereinen oder als Schirmherr auch eine repräsentative Rolle einnehmen, insbesondere am Nationalfeiertag.