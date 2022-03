Wahlen in Luxemburg : Was erwartet Juncker nach der Wahl?

LUXEMBURG - Auch wenn er als Gewinner aus den Wahlen hervorgehen sollte, hat Jean-Claude Juncker es mit drei gefährlichen Gegnern zu tun.

Zum ersten Mal in der Geschichte des Luxemburgs hat eine Regierung ihre fünfjährige Amtszeit nicht zu Ende geführt. Die SREL-Affäre brachte die CSV-LSAP-Koalition zu Fall, führte zur Auflösung der Abgeordnetenkammer und hat die vorgezogenen Parlamentswahlen an diesem Sonntag notwendig gemacht. Eine Wahl, die zum Referendum für oder gegen Juncker geworden ist.



Jean-Claude Juncker, der seit dem 20. Januar 1995 den Posten des Premierministers innehat, ist gleichzeitig der dienstälteste europäische Regierungschef. Und er ist sowohl mit einer Wirtschaftskrise konfrontiert, die das schwer getroffen hat, als auch mit einer politischen Krise, die von seinen Gegnern (in erster Linie die sozialistischen Koalitionspartner) nach einer haarsträubenden Serie von Affären rund um den Geheimdienst SREL und die Bommeleeër-Attentate herbeigeführt wurde.



Für diejenigen, die seinen Platz einnehmen wollen, wie etwa den Sozialisten Etienne Schneider, ist Jean-Claude Juncker nicht mehr der Mann richtige Mann um das Land auf jene Herausforderungen vorzubereiten, die sich stellen werden.