Luxemburg: Was es beim Autowaschen im Winter zu beachten gilt – die Tipps des ACL

Zugegeben, der Januar ist bisher eher frühlingshaft , dennoch kommen in den nächsten Wochen vielleicht wieder Minusgrade und Schneeflocken auf uns zu. Da stellt sich die Frage: Wie sinnvoll ist es, das Auto zu waschen? Vor allem, weil es drei Kilometer weiter wieder dreckig ist.

«Wir raten immer dazu, das Auto sauber zu halten, sowohl für die Verkehrssicherheit als auch für die Instandhaltung des Fahrzeugs», antwortet Antonio da Palma Ferramacho, Leiter der Abteilung für Mobility Technologies beim Automobilclub Luxemburg (ACL). Bei den schlechten Licht- und Sichtverhältnissen im Winter sei es in erster Linie wichtig, die Scheinwerfer, Scheiben und Nummernschilder zu reinigen. Die regelmäßige Wäsche sei jedoch auch notwendig, um das Fahrzeug vor den Einflüssen von Frost und Salz zu schützen.

«Das Salz, das sich unter dem Fahrgestell oder den Radkästen angesammelt hat, muss weggespült werden. Es setzt sich auch in den Ritzen, auf dem Lack und den Schrauben fest und erzeugt Rost», erklärt da Palma Ferramacho und empfiehlt, einmal pro Woche den Schlauch zu benutzen. Bei mehreren Wochen Dauerfrost könne ein Besuch in der Waschanlage zusätzlich einmal im Monat sinnvoll sein.

An kalten Tagen sei Vorsicht geboten: «Bei Frost sollte man das nicht draußen machen, denn gefrierendes Wasser kann Schäden anrichten, vor allem an den Dichtungen», erklärt der ACL-Experte. Damit das Wasser nach der Wäsche möglichst gut abfließen kann, solle man danach noch ein wenig fahren. Wenn das Fahrzeug im Winter überhaupt nicht gewaschen wird, sammele sich der Schmutz an und das Reinigen wird schwieriger.