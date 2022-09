Konzert für 2000 Gäste : «Was für eine Bruchbude hier» – Elton John spielt im Weißen Haus

US-Präsident Joe Biden und First Lady Jill Biden haben die britische Pop-Legende in den US-Regierungssitz eingeladen.

Die britische Pop-Legende Elton John hat am Freitagabend ein Konzert im Garten des Weißen Hauses gespielt. Vor rund 2000 Ehrengästen sang der 75-jährige John Welthits wie «Your Song», «I Am Still Standing» und «Rocket Man». Gastgeber des Abends unter dem Motto «A Night When Hope and History Rhyme» waren US-Präsident Joe Biden und First Lady Jill Biden.