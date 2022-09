Ermittlungen haben begonnen: Was geschah mit der Toten von Mont-Saint-Martin?

Es ist keine 48 Stunden her, dass nahe der luxemburgischen Grenze eine zerstückelte Frauenleiche gefunden wurde . Noch sind viele Fragen offen. Die Kriminalpolizei von Nancy hat die Ermittlungen aufgenommen. «Wir wissen nicht, wer die Frau ist, aber auf jeden Fall war sie noch relativ jung. Genaueres können wir noch nicht sagen», erklärt François Pérain, Staatsanwalt aus Nancy, gegenüber L'essentiel.

Die Autopsie mit anschließender Pressekonferenz ist für kommenden Freitag angesetzt. Noch konnte die Tote nicht identifiziert werden, jedoch gibt es einige Merkmale, die dabei helfen könnten. So weist der Leichnam eine Tätowierung im Schambereich und zwei Bauchnabelpiercings auf. Außerdem scheinen ihr Brustimplantate eingesetzt worden zu sein, worauf entsprechende Narben hindeuten. Weil keine Blutspuren am Tatort entdeckt worden sind, schlussfolgern die Behörden, dass die Leichenteile erst später am Fundort abgelegt worden sind