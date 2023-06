New York City: Was glaubst Du, kostet diese 7-Quadratmeter-Wohnung ohne Bad?

So wurde auch David Brand, Reporter beim Gothamist, auf die Wohnung aufmerksam und ging zu einem Augenschein hin. Was er sah, schockierte auch den erfahrenen News-Mann: Die Wohnung misst gerade mal sieben auf elf Fuß (2,10 mal 3,3 Meter) und verfügt zwar über ein winziges WC und eine Miniatur-Küche mit Spülbecken und Mini-Kühlschrank, aber keinen Backofen. Und ein Badezimmer sucht man vergeblich – dieses befindet sich auf dem Gang und muss mit anderen Mieterinnen und Mietern geteilt werden.

Dennoch hat die Wohnung im begehrten Greenwich Village nun einen Mieter gefunden, dem die Übernachtungsmöglichkeit immerhin 2350 Dollar im Monat wert ist: Mehrere Bieter hatten den Mietpreis zuvor noch hochgetrieben. «Ich hatte im Gefängnis mehr Platz», kommentiert ein User das Video auf Social Media. Und ein anderer schreibt: «Das passiert, wenn man andere damit beeindrucken will, indem man erzählt, man wohne in Greenwich Village. Echte New Yorker wissen dann, dass du wie ein Hobbit lebst.»

Die offizielle Bezeichnung für das «Apartment» ist Single Room Occupancy (Einzelzimmer-Belegung), kurz SRO. Und diese sind offenbar in New York weit verbreitet – ihre Zahl wird auf mehrere Zehntausend geschätzt. Im Haus, in dem sich die Sieben-Quadratmeter-Wohnung befindet, gibt es offenbar 25 weitere Wohnungen, die alle ähnlich aussehen. Der Medianpreis für eine Wohnung in Manhattan liegt mittlerweile bei 4241 Dollar, wie Daily Mail berichtet.