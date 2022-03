Gesundheit : Was haben Darmbakterien mit Depressionen zu tun?

Belgische Forscher haben herausgefunden, dass zwei Bakterienstämme bei depressiven Menschen systematisch weniger vorkommen als bei nicht depressiven.

Dass Darmbakterien einen Einfluss auf unsere Gesundheit haben können, ist keine Neuigkeit. Dass sie aber auch die seelische Gesundheit beeinflussen können schon. In einer am Montag veröffentlichten Studie wird ein Zusammenhang zwischen der Wahrscheinlichkeit einer Depression und gewissen Bakterien im Darm aufgezeigt. Allerdings zeigt die Studie keinen kausalen Zusammenhang.

Eine Studie an einer Kontrollgruppe von 1000 Niederländern bestätigte allerdings die Schlussfolgerungen, die einen statistischen Zusammenhang zwischen der Anzahl bestimmter Bakterien und dem Wohlbefinden und der psychischen Gesundheit sehen. So erklärte es die Fachzeitschrift Nature Microbiology in einem Artikel. Das Verständnis zwischen den Zusammenhängen von Darm und Gehirn stecke allerdings noch in den Kinderschuhen, sagt Jeroen Raes, einer der Hauptautoren der Studie.