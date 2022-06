Häusliche Gewalt: Missbrauchte Luxemburgerinnen kämpfen sich zurück ins Leben

Die Einrichtung für Frauen in Not und junge Mütter beherbergt rund 40 Bewohnerinnen und ihre Kinder. Die meisten von ihnen sind hier, weil sie von ihrem Ex-Partner missbraucht wurden. Sie werden von einem Team aus Erziehern, einer Psychologin, einer Sozialarbeiterin und einer Krankenschwester betreut. Für sie ist Empathie das Schlüsselwort.

Die Frauen werden täglich begleitet, sowohl in psychologischer als auch in beruflicher Hinsicht. «Die Frauen, die hier sind, sind mutige Frauen. Sie hatten den Mut, sich der Gewalt ihres Partners zu widersetzen, sie haben es geschafft, Stopp zu sagen», sagt die 46-jährige Bewohnerin Martine.

Sie versichert, dass es eine Mehrheit von Opfern gibt, die sich in Schweigen hüllt. «Es ist nicht leicht das zu gestehen. Viele fühlen sich schuldig und schämen sich. Sie haben Angst, dass die Leute sie anders sehen», bestätigt die 34-jährige Jassira. In einem Punkt sind sich die Opfer einig. Die Gewalt kommt Schritt für Schritt. «Es ist ein Prozess. Am Anfang schenkt er dir Blumen, und am Ende gibt er dir Ohrfeigen», sagt Martine.