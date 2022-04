Nach Salmonellen-Skandal : Was hat es mit diesen Bläschen in der Ferrero-Nutella auf sich?

Weiße Bläschen auf der Oberfläche der Nuss-Nougat-Creme verunsichern die Konsumenten. Ferrero hat bereits Stellung bezogen und beruhigt seine Konsumenten.

Der Ferrero-Skandal vor Ostern hat für ziemliche Schlagzeilen gesorgt. Betroffen waren Produkte der «Kinder Schokolade»: Überraschungseier und Schoko-Bons. Aus Sicherheitsgründen wurden bestimmte Chargen auch in der Schweiz zurückgerufen. In der Zwischenzeit erkrankten zahlreiche Menschen an einer Salmonelleninfektion .