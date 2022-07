Doppelspione und Verräter : Was hinter der Entlassungswelle im ukrainischen Geheimdienst SBU steckt

«Eine solche Ansammlung von Verbrechen gegen die Grundfesten der staatlichen Sicherheit wirft ernsthafte Fragen an die zuständigen Verantwortlichen auf», sagte der 44-Jährige. Jede dieser Fragen werde eine «angemessene Antwort» erhalten, so Selenski mit Blick auf 651 jetzt eingeleitete Verfahren gegen Beamte der Staatsanwaltschaft und der Sicherheitsdienste wegen Hochverrats.

Seit Kriegsbeginn häuften sich stattdessen die Verdachtsfälle gegen führende SBU-Leute im Süden und Osten des Landes. Diese hätten in den ersten Stunden und Tagen des russischen Einmarsches zum Fall der strategisch wichtigen Stadt Cherson beigetragen, so ein Vorwurf. So ist bis heute noch immer unklar, wieso die Antonowsky-Brücke über den Dnipro-Fluss nicht gesprengt worden war, um die rasche Besetzung der Stadt zu verhindern.

Nicht gesprengte Brücke, Minen und Verrat

Zudem hat sich herausgestellt, dass der SBU-Leiter in Cherson entgegen den Anweisungen aus Kiew die Evakuierung der Stadt angeordnet hatte. Und dass der Leiter des Zentrums für Terrorismusbekämpfung in Cherson den vorstoßenden russischen Streitkräften Hinweise zu ukrainische Minen und Koordination von Kampfjet-Routen durchgab, während er in einem Konvoi in den Westen floh.