Ein Bild, eine Frage : Was hüpft da durch die Pampa?

Im indischen Rajastan ist einem Fotografen eine einmalige Aufnahme geglückt: Der Schnappschuss zeigt einen bisher kaum bekannten Wüstenbewohner.

Das zottelige Ding flattert in der Luft. Es sieht doppelt so groß und bedrohlich aus, wenn es mit einem blitzschnellen Sprung in die Höhe schnellt. Liegt es mucksmäuschenstill auf dem Boden, ist es kaum zu sehen — so gut ist es getarnt.