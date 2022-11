Luxemburg : Was ist am Freitag auf der "Kinnekswiss" geschehen?

Im Park der «Kinnekswiss», an der Kreuzung zwischen dem Boulevard Prince Henri und dem Brunnen «Princesse Amélie» in Luxemburg Stadt, kam es am Freitagabend gegen 22.50 Uhr zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung. Eine Person wurde dabei schwer verletzt, teilte die Polizei mit. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft starteten die Beamten einen Zeugenaufruf.

Eventuelle Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich telefonisch unter +352 244 40 1000 oder per E-Mail an police.luxembourg@police.etat.lu mit dem Kommissariat in Luxemburg in Verbindung zu setzen.