Ukraine-Krieg: Was ist an den Vorwürfen dran, die Ukraine baue eine «schmutzige Bombe»?

Steht die Ukraine kurz vor der Fertigstellung einer «schmutzigen Bombe»? Das behauptet der russische Generalleutnant Igor Kirillow. Nach ersten Vorwürfen in diese Richtung vom Sonntag beschuldigte er die Ukraine am Montagabend erneut, Institutionen spezifische Anweisungen zur Herstellung der schmutzigen Bombe gegeben zu haben. Die Arbeiten befänden sich in der «abschließenden Phase». Die Ukraine hatte diese Vorwürfe am Sonntag dementiert und gemutmaßt, Russland plane selber «etwas Schmutziges».