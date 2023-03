Alaska: Was ist das «Willow Project» – und warum laufen Umweltschützer Sturm?

In den sozialen Medien werden derzeit viele Beiträge zum «Willow Project» geteilt. Worum geht es und weshalb generiert das Projekt gerade jetzt so viel Aufmerksamkeit? Die wichtigsten Antworten.

Das ist das Willow Project

Die USA wollen in Alaska nach Öl bohren. Das Projekt, das unter der Regierung Trump genehmigt worden war, soll unter Biden in einer abgespeckten Form realisiert werden. Das 6-Milliarden-Dollar-Projekt würde in einem 93 Millionen Hektaren großen Gebiet am North Slope realisiert, der größten unberührten Fläche Amerikas. Die Entscheidung, wie groß das Projekt tatsächlich genehmigt wird, soll noch diesen Monat fallen.