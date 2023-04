TV-Star: «Was ist mit Sarah Knappik los?» Ihre Fans erkennen sie nicht mehr

Derzeit ist sie bei «Kampf der Realitystars» dabei und verrät in der Show, dass die Gewichtszunahme auf ihre Schwangerschaft zurückzuführen sei.

Die einstige GNTM-Kult-Kandidatin Sarah Knappik ist aus dem Reality-TV nicht mehr wegzudenken. Derzeit ist sie bei «Kampf der Realitystars» zu sehen – doch Zuschauerinnen und Zuschauer scheinen sie kaum wiederzuerkennen. «Moment … war das gerade Sarah Knappik?» oder «Was ist mit Sarah Knappik los?», liest man gerade vermehrt auf Twitter. In der Tat: Die 36-Jährige wirkt optisch verändert. Dem scheint sie sich bewusst zu sein und spricht in der Show selbst ihre Gewichtszunahme an.