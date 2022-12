Luxemburg : Was ist vor sieben Jahren mit der kleinen Bianka passiert?

Der Prozess zu einem der rätselhaftesten Fälle der letzten Jahre in Luxemburg wird am Dienstag vor dem Gericht in der Hauptstadt beginnen. Die Staatsanwaltschaft Luxemburg eröffnete am 2. Juli 2015 eine gerichtliche Untersuchung wegen des Verschwindens der einjährigen Bianka Bisdorff, die am 6. Juni desselben Jahres geboren wurde. Der Linger-Teich, in dessen Nähe die damals 32-jährige Mutter zuletzt mit dem Säugling gesehen wurde, war teilweise leer gepumpt und von Tauchern durchkämmt worden. Die umliegenden Häuser wurden ebenfalls durchsucht, aber auch hier gab es keine Ergebnisse.