Luxemburg: Was ist wirklich auf dem Trainingsgelände der Jeunesse passiert?

Schrecken und Fassungslosigkeit am Freitagabend in Esch/Alzette, während des Trainings der U13-Minis der Jeunesse Esch . Kurz vor 18 Uhr ist laut Polizeiangaben eine Person auf dem Gelände aufgetaucht, die «die Trainer verbal und körperlich angriff». Dieser soll das Geschehen kurzzeitig verlassen haben, um wenig später mit einem Messer bewaffnet zurückzukehren.

Im Folgenden sei es zu einer Schlägerei gekommen, bei der der Angreifer am Bein und am Kopf schwer verletzt wurde, wie die Police Grand-Ducale mitteilt. Am Samstagmorgen ist er schließlich seinen schweren Verletzungen erlegen. Im Zuge der laufenden Ermittlungen sei ein Verdächtiger festgenommen worden und anschließend einem Untersuchungsrichter vorgeführt worden, erklärt die Luxemburger Staatsanwaltschaft. Dabei könnte es sich um einen Trainer des Escher Vereins handeln, der nach Angaben der Vereinsführung erst kürzlich diese Funktion übernommen hatte.