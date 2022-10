Was kostet ein unbeschwertes Leben für unsere Kinder?

In jedem vierten Haushalt in Luxemburg lebt mindestens ein Kind unter 16 Jahren. «Die Anwesenheit von Kindern hat einen großen Einfluss darauf, am Ende des Monats über die Runden zu kommen», stellte das Statec am Freitag bei Vorstellung des neuesten Berichts «Arbeit und sozialer Zusammenhalt» fest. Die aktuelle Preisexplosion verstärkt diese Feststellung. «Lebensmittel und Energie, die seit 2021 einen starken Preisanstieg verzeichnen, sind die höchsten Ausgaben für Haushalte mit einem niedrigen Lebensstandard», rechtfertigte das Statec.

In der Praxis beläuft sich das durchschnittliche direkte Monatsbudget zurzeit auf 334 Euro für ein sechs Monate altes Kind und erreicht 744 Euro für ein 17-jähriges Mädchen, wie die Statistikbehörde erklärt. Hierbei handle es sich um Schwellenwerte, die für ein «menschenwürdiges Leben» notwendig sind. Diese umfassen Nahrungsmittel, Kleidung, Hygieneprodukte bis hin zur kinderspezifischen Badezimmerausstattung, Gesundheits- und Bildungskosten, Freizeitprodukte und -aktivitäten sowie Mobilität. Ein 18 Monate altes Kind kostet mehr als ein fünfjähriges Kind, da es «eine Reihe von Produkten speziell für Kleinkinder benötigt, die das Budget belasten».

«Eine ganze Reihe von Ausgaben kommen auf sie zu», fährt das Statec fort und fügt noch «eine Reihe von indirekten Kosten hinzu, mit denen kinderlose Haushalte nicht konfrontiert sind». Gemeint ist hier die Notwendigkeit einer größeren Wohnung und eines größeren Fahrzeugs, höhere Strom- und Heizkostenrechnungen... Kosten, die sich nur schwer quantifizieren lassen.

Eine «sehr großzügige» Deckung dank der Zulagen

Um dem gegenzuwirken, gibt das Statec an, dass die Höhe der Familienbeihilfe, der Schulanfangsbeihilfe und der Geburtsbeihilfe im Großherzogtum es ermöglicht, «auf sehr großzügige Weise den Mindestbedarf» von Familien mit Kindern zu decken. Die Kosten für ein sechs Monate altes Kind würden sogar zu 100 Prozent gedeckt, die für ein Kind zwischen 8 und 14 Jahren zu «fast drei Vierteln». Nach dem Alter von 14 Jahren hingegen macht diese Betreuung weniger als die Hälfte aller direkten Kosten aus.

Der Bericht untersuchte daher, wie sich das Budget auf die Haushalte auswirkt. Müssen die Kinder in Luxemburg auf etwas verzichten? «In Haushalten mit Kindern hatten 3,1 Prozent der Kinder aus finanziellen Gründen keinen Zugang zu Freizeitaktivitäten, verglichen mit 7,6 Prozent der anderen Mitglieder ab 16 Jahren», so die Antwort des Statec. 7,5 Prozent der Kinder, die in Einelternfamilien leben, müssen womöglich auf einiges verzichten.