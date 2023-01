Luxemburg: Was kostet eine Indextranche und wer profitiert davon?

Wie viel kostet eine Indextranche?

Wer profitiert davon?

Allein für die Gebietsansässigen würde eine Indexierung nach Angaben des statistischen Amtes 598 Millionen Euro kosten. Bei einer Verteilung der verfügbaren Haushaltseinkommen nach Quintilen wie in der Studie «European Union Statistics on Income and Living Conditions» (EU-SILC) würden sich die Kosten einer Indexierung für die beiden höchsten Quintile, Q4 und Q5, die mehr als 6200 Euro pro Haushalt und Monat verdienen, gegen 360 Millionen Euro gehen. Das entspräche etwa 60,2 Prozent der gesamten Lohnkosten einer Tranche. Q5 – über 8700 Euro pro Haushalt und Monat – würde 212 Millionen Euro, also 35 Prozent der Gesamtkosten ausmachen. Das ist 4,5 Mal so viel wie bei Q1 (0 bis 3100 Euro, 49 Millionen Euro). Nach Abzug der Steuern bleiben für das Haushaltsquantil Q1 41 Millionen während Q5 mit 146 Millionen Euro das 3,5-fache erzielt. Letztlich gingen 254 Millionen der 439 Millionen Euro, die eine Indexstufe den Gebietsansässigen netto einbringt, an Q4 und Q5 – also 58 Prozent.