Ausblick : Was läuft am Wochenende in Luxemburg?

LUXEMBURG – Konzerte, Feiern zum 1. Mai, Nightlife… Wir haben die interessantesten Events für das zweite verlängerte Wochenende in diesem Jahr für Sie herausgesucht.

Ein Highlight des Wochenende wird sicher wieder das Duck Race im Petrusse-Tal sein. Editpress

Am Samstag starten um 15 Uhr wieder Tausende gelbe Plastikenten zum alljährlichen Duck Race im Petrusse-Tal unter der Viaduc-Brücke. Wie zuvor steht auch die elfte Ausgabe unter dem Zeichen der Stifung für krebskranke Kinder, die mit fünf Euro Startgeld pro Ente unterstützt werden – als Hauptgewinn winkt keine Ente, sondern ein Renault Twingo.

Am Abend geht es gleich um die Ecke auf dem Heilig-Geist-Plateau ums Feiern: Die kultige Musik-Bar D:qliq feiert ihr sechsjähriges Jubiläum – die Stimmung wird wie immer nicht zu wünschen übrig lassen.

Armutszeugnisse aus Luxemburg

Wer es besinnlicher mag, sollte am Wochenende nicht die letzte Gelegenheit verstreichen lassen, um sich die Ausstellung «Armes Luxemburg» im Geschichtsmuseum der Stadt Luxemburg anzuschauen – wie immer gut gemacht und sicher auch für Menschen interessant, die sonst nichts mit Geschichte am Hut haben. Tatsächlich gab es mal eine Zeit, als Luxemburg ein armes Land war – es bleibt zu hoffen, dass sich die Geschichte nicht auch hier, wie so oft, wiederholt.

Fest der Arbeit und Kulturen

Eigentlich nicht am Wochenende, sondern während der Verlängerung, findet in der Abtei Neumünster das traditionelle «Fest der Arbeit, der Kulturen und des Dialogs» statt. Neben den offiziellen Ansprachen zum Fest der Arbeit sind vor allem die kulinarischen Spezialitäten aus aller Herren Länder interessant, sowie die geplanten Konzerte und Darbietungen. Das Fest beginnt um 10.45 Uhr, Pendelbusse bedienen den P&R Bouillon ab 10.10 Uhr. Die musikalischen Highlights sind Hijaz (11 Uhr), eine arabische Jazz-Formation, und natürlich Serge Tonnar und Legotrip (17.30 Uhr).