JPEE 2015 : Was Luxemburg von Island lernen kann

Die Isländer und ihr Mannschaftssport - eine Erfolgsgeschichte. Mit nur 325.000 Einwohnern sind sie im Handball, Fußball und Basketball auf europäischem Top-Niveau.

«Es ist sehr interessant für uns, während der JPEE zu schauen, wie das hier alles bewerkstelligt wird», sagt Henri Pleimling, Präsident des Luxemburger Basketballverbandes FLBB. «Die Isländer zeigen in einigen Mannschaftssportarten beeindruckende Leistungen. Wir hoffen, den Schlüssel dafür zu entdecken», fügt er hinzu. Ein Erklärungsansatz scheint auf der Hand zu liegen. Aufgrund der klimatischen Bedingungen bevorzugen die Isländer eher den Hallensport.

«Bei uns in Luxemburg gibt es mehr als 70 Sportarten. In Island konzentriert man sich auf einige wenige. Es wäre eine Überlegung wert, sich davon inspirieren zu lassen», sagt Pleimling. In der Tat trägt das isländische Modell Früchte. Im Handball hat die Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen 2008 die Silbermedaille gewonnen. Bei der Europameisterschaft 2010 landeten sie auf Platz drei. Im Basketball haben sie sich gerade zum ersten Mal für die kommende EM 2015 qualifiziert.