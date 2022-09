Luxemburg: Was Mieter angesichts der explodierenden Energiepreise wissen müssen

Um sich böse Überraschungen zu ersparen, sollten beide Seiten bei den Nebenkosten vorsorgen. Pexels

Die Ölpreise sind in den letzten Monaten explodiert, Energieminister Claude Turmes (Déi Gréng) hat vergangene Woche eine drastische Gaspreis-Erhöhung bei «Enovos» ab Oktober bestätigt. Das lässt so manchen schon vor der nächsten Nebenkostenabrechnung zittern – auch wenn diese bei den meisten wohl erst wieder im kommenden Jahr ansteht. Während Vermieter sich davor schützen wollen, in hohe Vorlage gehen zu müssen, sind es bei Mietern Abschlag und Nachzahlung, die Sorgen bereiten können.

Doch wie sieht es bei der monatlichen Abschlagszahlung aus? Können Vermieter diese einfach erhöhen? «Ja, schriftlich», erklärt Navid Poushanchi, Jurist bei der Union Luxembourgeoise des Consommateurs nouvelle a.s.b.l. (ULC). Prozentual gedeckelt sei eine Abschlagserhöhung in Luxemburg nicht. Die Bedingungen sind jedoch mit dem Gesetz von 2006 über Mietverträge geregelt. So müsse die Erhöhung unter anderem objektiv nachvollziehbar sein und der realen Situation entsprechen, fiktive beziehungsweise grundlose Abschlagserhöhungen als «Geschenk» an den Vermieter seien nicht erlaubt – und würden sich bei der nächsten Abrechnung ohnehin offenbaren. Zudem seien rückwirkende Erhöhungen nicht erlaubt.

Entgegenkommen statt Streitigkeiten

Was, wenn der Mieter statt des höheren Abschlags lieber selbst Geld zur Seite legen will? Grundsätzlich sei dies möglich, sagt Navid Poushanchi, «wenn der Vermieter einverstanden ist.» Er rät in beiderseitigem Interesse zu Flexibilität, man könne sich beispielsweise in der Mitte treffen und einen Teil der Erhöhung vorauszahlen und einen Teil selbst sparen. Bei einer niedrigeren Vorauszahlung geht man als Mieter jedoch ein gewisses Risiko ein. Wer nämlich eine anstehende Nachzahlung dann doch nicht zahlen kann, dem droht schlimmstenfalls die Kündigung. «Wenn der Mieter den Vermieter nicht bezahlt, wäre das nach dem Mietrecht eine ‹faute grave›», erklärt der Rechtsexperte, «diese würde eine Kündigung rechtfertigen». Einfach die Heizung abstellen dürfe der Vermieter aber nicht.

Selbst bei ausbleibender Zahlung plädiert der ULC-Jurist letztlich für Entgegenkommen: Damit Vermieter das Geld für Gas und Öl wiederbekommen und Mieter ihre Wohnung behalten, könne man sich beispielsweise auf eine Ratenzahlung einigen. «Als oberstes Ziel sehen wir als ‹service de mediation›, Streitigkeiten vor Gericht zu vermeiden», so Poushanchi.

Welche Kosten kommen auf mich zu? Die beiden größten Gas-Versorger Luxemburgs haben angekündigt, zum Oktober ihre Preise um 80 bis 90 Prozent zu erhöhen. Nach der Haushaltsbudgeterhebung 2021 des Statistikinstituts Statec ist die durchschnittliche Mietwohnung in Luxemburg 85 Quadratmeter groß. Bei einem angenommen Verbrauch von 11.900 kWh pro Jahr ergeben sich bei SUDenergie und Enovos laut dem Kalkulator des Luxemburgischen Regulierungsinstituts (ILR) bisher jährliche Gaskosten zwischen rund 1200 und 1400 Euro, je nach Tarif. Eine Preissteigerung um «nur» 80 Prozent würde das auf 2160 bis 2520 Euro im Jahr ansteigen lassen. Wo mit Heizöl geheizt wird, ist die Preissteigerung bei den Verbrauchern bereits deutlich zu spüren. Nach Statec-Daten kostete Heizöl im Juli 68 Prozent mehr als im Dezember 2021. Eng mit dem Gaspreis verbunden ist der Strompreis. Auch hier hat der Encevo-Konzern, zu dem Enovos gehört, angekündigt die Preise ab Januar um 35 Prozent zu erhöhen.