Häufige Fehler: Was nicht auf den Kompost gehört

Wenn Du bei deinem Kompost alles richtig machst, dann stinkt er nicht – und zieht nützliche Tiere an.

Ein Kompost ist eine Win-Win-Situation: Du entsorgst Speisereste und Gartenabfälle richtig und im besten Fall wirst Du mit frischer, nährstoffhaltiger Erde belohnt. «Ein guter Kompost enthält so viele Nährstoffe, du brauchst pro Quadratmeter Beet maximal einen 10-Liter-Eimer voller Komposterde», weiß Gärtner und Experte Franco Schröttenthaler. Wir haben ihn gefragt, wie man zum perfekten Kompost kommt.

Was gehört alles in den Kompost?

Generell gehören kleingeschnittene Gemüse- und Obstabfälle rein. Teebeutel können in den Kompost, genau so wie Einstreu von Haustieren, also Stroh und Streu aus Hasen- oder Hamsterkäfigen. Rasen, Baum- und Strauchschnitt gehen, ebenso wie Laub und Rinde.