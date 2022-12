Voller Magen : Was jetzt gegen das akute Food-Koma hilft

Jedes Jahr hören wir die innere Stimme sagen: Ein Bissen geht doch noch? Pexels/Nicole Michalou

An Weihnachten wird viel gegessen. Wir verschwenden keinen einzigen Gedanken an aufgenommene Kalorien, ignorieren das Sättigungsgefühl mit Bravour. Bis wir den Punkt erreichen, an dem uns der Körper schonungslos zu verstehen gibt: Viel war zu viel. Wir stecken inmitten von Trägheit und Übelkeit, möchten jetzt schleunigst wieder dort raus. Wie das gelingt? Mit unseren fünf Tipps:

Yoga

Während einer anstrengenden Yoga-Session ist die Freude groß, wenn die Yogalehrerin in die Kindspose anleitet – eine kurze Flucht in eine entspannte Dehnung. Diese ist auch mit vollem Bauch zu empfehlen. Durch die Vorbeuge wird Druck vom Magen genommen und gleichzeitig das Atmen vereinfacht.



Kniet dafür zuerst hüftbreit auf den Boden und platziert die Hände zu einem Vierfüßlerstand. Führt die großen Zehen zueinander und legt anschließend das Gesäß auf die Fersen, sodass die Stirn den Boden berührt und der Bauch die Oberschenkel. Im Schulterbereich sollte eine leichte Dehnung bemerkbar sein. Harrt wenige Minuten in dieser Pose aus und atmet dabei tief ein und aus.

Diese Übung kriegen sogar ungeübte Yogis hin. Unsplash/Alexandra Tran

Wärmflasche

Die gute alte Wärmflasche hat uns noch nie enttäuscht. Beziehungsweise deren beinhaltete Wärme (bei Erwachsenen ca. 60 Grad Celsius). Alternativ helfen deshalb auch ein Kirschkernkissen oder eine Tasse mit heißem Wasser. Wärmen wir unseren Bauch von Außen, öffnen sich die Blutgefäße in der Darmwand, wodurch die Durchblutung im Gewebe gefördert wird. Das Blut nimmt Gase auf und transportiert diese so vom Darm ab – der Druck auf den Darm wird reduziert.

Wärme und Geborgenheit: Auf die Wärmflasche ist Verlass. Getty Images/Science Photo Libra

Tee

Aus dem vorherigen Tipp nehmen wir mit: Wärme ist gut. Diese Eigenschaft bringt auch Tee mit sich. Zusätzlich können wir bei dem Getränk von den positiven Auswirkungen der einzelnen Sorten profitieren. Pfefferminze wirkt über das enthaltene Menthol entkrampfend und blähungsmindernd. Auch Kamillen- und Fencheltee erzeugen diesen Effekt.

Nach dem Essen ist vor dem Tee. Unsplash/Gaelle Marcel

Verdauungsspaziergang

Mit vollem Magen führt der erste Impuls aufs Sofa. Verständlich. Kurz durchs Quartier zu schlendern, lohnt sich dennoch. Zum einen, weil frische Luft gegen die Müdigkeit hilft. Zum anderen, weil leichte Bewegung den Kreislauf in Schwung bringt und dadurch die Verdauung.

Einmal um den Block laufen und die Welt (beziehungsweise das Innenleben eures Körpers) sieht gleich viel besser aus. Unsplash/Jaunathan Gagnon

Bauchmassage

Um die Bauchmuskulatur zu entspannen, geht es erstmal auf den Rücken mit euch. Reibt die Hände aneinander, damit sie sich leicht erwärmen. Kreist nun mit einer Hand im Uhrzeigersinn (also nach rechts, in die natürliche Richtung der Darmpassage) um den Bauchnabel. Wiederholt das Kreisen mit leichtem Druck für etwa 15 Minuten. Die Massage regt die Verdauung an und schafft besonders bei Blähungen oder Verstopfungen Abhilfe.